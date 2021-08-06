Евгений Попов: Спорт должен быть доступным каждому, независимо от уровня доходов

Фото:Роза Абрамова

Тележурналист Евгений Попов сыграл в товарищеском матче в Академии хоккея и провел разминку для ее воспитанников с двукратным олимпийским чемпионом Вячеславом Фетисовым.

— Давно люблю хоккей, использую любой шанс, чтобы выйти на лед. Для этого появляется все больше возможностей — Россия входит в тройку мировых лидеров по количеству крытых катков. Это показатель того, что государство уделяет внимание спорту и вкладывается в его развитие. Сегодня стоит задача сделать эти катки доступными для каждой российской семьи. Многие родители не могут привести своих детей в спортивные секции из-за высокой стоимости занятий и дороговизны формы. Необходимо искать пути решения этой проблемы, — заявил Евгений Попов.

Первый зампред думского комитета по физкультуре и спорту Вячеслав Фетисов, в свою очередь, отметил, что главное — дать шанс каждому ребенку «попробовать свои силы в спорте и не дискриминировать его по социальному признаку». Легендарный хоккеист предложил обратить внимание на опыт Академии хоккея, где благодаря частно-государственному партнерству детям предоставляют форму и клюшки.

Еще одна возможность приобщения подростков к спорту — шаговая доступность спортивных секций. По мнению Попова, жители каждого района должны иметь выбор хотя бы из трех разных спортивных секций вблизи дома. Согласно исследованиям социологов, самая высокая мотивация для занятий спортом отмечена у детей младшего возраста. Это желание надо не только поддерживать, но и обеспечить возможности его реализации.

— Мы вырастим здоровое поколение, которое сможет самореализоваться и сделает нашу страну еще более сильной, процветающей, комфортной для жизни, — заключил телеведущий.

Московские власти уделяют внимание развитию массового спорта, в том числе и детского. В каждом районе столицы есть качественные спортивные площадки – больше 30 тысяч спортивных зон и доступные тренажеры.