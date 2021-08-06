Попова: Россияне научились справляться с подъемом заболеваемости COVID-19 за месяц

Фото: Пресс-служба МУФ

Жители России научились справляться с подъемом заболеваемости коронавирусной инфекцией за четыре недели, хотя ранее на это требовалось два с половиной месяца. Об этом в пятницу, 6 августа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Там, где все было сделано вовремя, весь процесс подъема занял не более четырех недель. Это хороший результат. Это два инкубационных периода, — сказала Попова в эфире телеканала «Россия 24».

Она добавила, что в настоящее время Россия справляется с коронавирусом правильно и своевременно.

Глава ведомства заявила, что ослаблять ограничительные меры, введенные в связи с пандемией коронавирусной инфекции, в ряде российских регионов пока рано. Она пояснила, что в 35 субъектах Российской Федерации до сих пор фиксируются рост заболеваемости COVID-19 и ухудшение эпидемиологической ситуации. При этом в 15 регионах показатели по коронавирусу превышают средние по стране.

Глава Минздрава Михаил Мурашко в свою очередь отметил, что наибольшую тревогу ситуация с коронавирусом вызывает в Туве, Коми, Севастополе, Магаданской и Астраханской областях, а также в Самаре и Красноярском крае.