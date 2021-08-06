Глава Роспотребнадзора разъяснила правила ношения масок

Фото: Пресс-служба Совфеда

На улице жителям России не нужно носить медицинские маски, если они не находятся на массовом мероприятии. Масочный режим сохраняется в закрытых пространствах. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Россияне, которые отдыхают, не должны на улицах носить маски, если это не массовое какое-то мероприятие, каких сейчас практически нет, — сказала глава ведомства в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, жители РФ, которые на открытом воздухе не носят масок, не нарушают никаких требований, однако обязанность граждан надевать средства индивидуальной защиты в закрытых помещениях остается неизбежной.

Попова подытожила, что аналогичные ограничительные меры в настоящее время действуют в большинстве стран мира.

До этого глава Роспотребнадзора заявила, что жители России научились справляться с подъемом заболеваемости коронавирусной инфекцией за четыре недели, хотя ранее на это требовалось два с половиной месяца.

По данным оперштаба Москвы, за последние 24 часа в России выявили 22 660 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. После прохождения лечения от коронавируса за день в стране полностью поправился 20 141 пациент.