Светлана Разворотнева наладит работу Московской торгово-промышленной палаты в сфере ЖКХ

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Советник мэра по вопросам ЖКХ Светлана Разворотнева возглавила комитет Московской торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства. Она будет развивать инициативы по совершенствованию работы палаты с профессиональными сообществами из сферы ЖКХ.

Кандидатуру Разворотневой предложил президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.

— Светлана Разворотнева — известный эксперт с большим опытом участия в совершенствовании системы российского ЖКХ со стороны гражданского общества. Ее приход поможет перезапустить работу МТПП с предпринимательским сообществом, — подчеркнул он.

В свою очередь Разворотнева очертила основные задачи в своем новом статусе.

— Медиация отношений граждан и представителей сферы ЖКХ, решение вопросов о лицензировании эксплуатирующих организаций, финансирования и поощрения лучших, профессиональная подготовка сотрудников отрасли и повышение ее престижа — наши общие задачи, и мы будем добиваться их решения, — сказала она.

Предполагается, что новый председатель комитета Московской ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ займется вопросами гражданского контроля за работой жилищно-коммунального комплекса, подключится к программе дополнительного образования для управляющих компаний в рамках РУДН. Также Разворотнева примет участие в разработке инициатив для защиты интересов бизнеса в сфере ЖКХ.

Комитет по предпринимательству в сфере ЖКХ был создан 5 февраля 2014 года. Его основная функция — стимулировать процессы конкуренции, поддерживать исполнительную власть в реализации программ модернизации и управления жилищным фондом. Помимо этого, комитет призван помочь в вопросе повышения энергоэффективности и энергосбережения в жилищном хозяйстве Москвы.