Реновация увеличит количество рабочих мест в московских кварталах в полтора раза

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Строительство нового жилья и сопутствующей инфраструктуры по программе реновации позволит увеличить количество рабочих мест внутри новых кварталов на 52 процента. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного консалтинговой компанией Boston Consulting Group (BCG).

Согласно данным исследования, обеспеченность рабочими местами в Москве растет быстрее, чем плотность населения. В среднем на один квадратный метр приходится 7,4 тысячи рабочих мест. Этот показатель увеличился на 28 процентов за последние семь лет.

При этом большая часть жителей столицы работает за пределами района проживания. Это связано с тем, что предложение работы значительно разнится по районам города. Так, наибольшее предложение рабочих мест наблюдается в Центральном административном округе Москвы.

Однако программа реновации помогает сгладить этот разрыв и сбалансировать экономическую ситуацию.

— В BCG подсчитали, что строительство жилья и сопутствующей инфраструктуры по программе реновации обеспечит прирост рабочих мест внутри кварталов в среднем на 52 процента, — рассказали в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, обновление жилого фонда города сочетается с созданием социальной инфраструктуры. Прежде всего это проявляется в строительстве социальных объектов: детских садов, школ, спортивных и других объектов.

— Помимо удобства для жителей эта инфраструктура дает новые рабочие места в шаговом доступе, — сказал заместитель мэра.

За семь месяцев текущего года в Москве ввели в эксплуатацию 42 новостройки в рамках программы реновации жилищного фонда города. Общая площадь стартовых площадок составила более 600 тысяч квадратных метров.