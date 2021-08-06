Следственный комитет пресек работу незаконных игровых залов в Крыму

10_05_2018_Музей советских игровых автоматов_Хлебникова / Фото: Khlebnikova Irina

Следственный комитет РФ по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело против группы лиц, которые незаконно организовывали на полуострове азартные игры в клубах. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что участники группы, заранее четко распределив роли между друг другом, с февраля 2021 года проводили подпольные игровые мероприятия в Симфирополе. Помещения располагались на улицах Проездная, Киевская, Кирова, Ленина, Залесская и на проспекте Победы. Гости клубов играли в игры через Интернет или с помощью специальных автоматов.

Деятельность злоумышленников пресекли сотрудники СК при поддержке силовиков.

В настоящее время правоохранительные органы подозревают по данному делу пятерых лиц — троих мужчин, один из которых является москвичом, и двоих женщин.

По результату обысков у нарушителей изъяли выручку от незаконной деятельности, компьютерное оборудование и другие предметы, добавили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр».

В настоящее время следствие устанавливает детали нарушений и готовится выйти в суд с ходатайством об избрании для участников группы меры пресечения.

В мае этого года силовики выявили незаконный игорный клуб в городском округе Химки. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. По данным представителя ведомства, игровое помещение находилось на улице Академика Грушина. В ходе осмотра клуба сотрудники полиции нашли стол и фишки для покера, а также игральные карты.