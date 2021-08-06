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Число привившихся от коронавируса в Подмосковье превысило три миллиона

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Город
Число привившихся от коронавируса в Подмосковье превысило три миллиона
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Более трех миллионов человек получили вакцину от COVID-19 в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья.

— Коронавирус никуда не ушел. Да, количество ежедневно выявляемых новых случаев снизилось, однако вирус все так же опасен. Не время расслабляться. Единственный надежный способ защиты — пройти вакцинацию. Так, в Подмосковье прививку от COVID-19 сделали уже более трех миллионов человек, —цитирует министра здравоохранения региона Светлану Стригункову ТАСС.

В пресс-службе добавили, что план по вакцинации населения в Московской области уже удалось выполнить более чем на 80 процентов.

По данным министерства, за все время пандемии в область поставили порядка 3,4 миллиона доз вакцины от коронавирусной инфекции. Получить вакцину от COVID-19 могут совершеннолетние граждане при предъявлении паспорта и полиса ОМС.

Врач-инфекционист Георгий Викулов рассказал, что Россия на данный момент находится в начале формирования популяционного иммунитета от COVID-19. Чтобы достичь необходимого результата, нужно удвоить число привитых граждан.

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