Названы самые часто эвакуируемые автомобили в Москве

Фото: пресс-служба АМПП

С начала 2021 года в Москве за нарушение правил парковки эвакуировали 116 тысяч машин. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

По данным ведомства, чаще всего на штрафстоянки попадали автомобили Kia и Hyundai. Так, с января этого года эвакуировали 11 529 и 10 082 таких машин соответственно.

Первую тройку антирейтинга замыкает Volkswagen (8 555 машин).

— Автомобилисты, которые паркуются под запрещающими знаками, создают угрозу ДТП, а паркующиеся на местах для инвалидов не дают удобно остановиться тем, кому это действительно нужно, — отметили в департаменте.

Чаще всего на штрафстоянки автомобили увозили с проспекта Мира — оттуда эвакуировали 2192 машины. На втором месте — Варшавское шоссе (1738 машин), далее идет Ленинградский проспект (1518 машин).

С 5 апреля столичные власти подняли тарифы на эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей. Водители, чьи машины заберут на штрафстоянку, теперь платят на 15 процентов больше, чем раньше.

В Москве придумали устройство для быстрой оплаты услуг парковки. Благодаря уникальному гаджету «Смарт Паркинг» автолюбителю не нужно ничего делать вручную: не требуется вводить номер парковки, начинать или завершать парковочную сессию — устройство все делает автоматически.