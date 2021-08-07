Врачи перечислили основные симптомы дефицита магния

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Врачи назвали симптомы дефицита магния. Они отметили, что этот элемент необходим для здоровья и благополучия человека.

Магний является важным минералом, так как он способствует превращению пищи в энергию. Также он помогает паращитовидным железам, которые вырабатывают гормоны, важные для здоровья костей, нормально работать. Аномальное количество магния в организме может вызвать проблемы со здоровьем.

Медики сообщили, что усталость часто является одним из первых признаков дефицита магния. Мышечные спазмы или скованность, тошнота, потеря аппетита и высокое давление тоже могут указывать на это.

Специалисты отметили, что дефицит магния может быть трудно диагностировать. Многие из начальных симптомов могут указывать на широкий спектр других проблем со здоровьем.

По словам врачей, количество магния, необходимое взрослым, составляет 300 миллиграммов в день для мужчин и 270 миллиграммов в день для женщин.

Магний содержится в шпинате, орехах и хлебе из цельной муки, сообщается в издании Express.

Врачи рассказали, как правильно чистить организм от шлаков. Они опровергли популярный миф относительно необходимости использования мочегонных и слабительных средств для так называемой очистки от шлаков, которые легко могут навредить человеку, и рассказали, как правильно помочь организму избавиться от излишков веществ.