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Врачи рассказали, как правильно чистить организм от шлаков

Анастасия Колоскова

Общество
Врачи рассказали, как правильно чистить организм от шлаков
Фото: pixabay.com/ru

Врачи опровергли популярный миф относительно необходимости использования мочегонных и слабительных средств для так называемой очистки от шлаков, которые легко могут навредить человеку, и рассказали, как правильно помочь организму избавиться от излишков веществ.

Так, по словам онколога и проктолога Елены Смирновой, частый прием слабительных смывает микрофлору кишечника, из-за чего нарушается его работа. Ему сложнеевсасывать воду и полезные вещества, а также переваривать пищу.

— Гидроколонотерапия действует еще сильнее. Плюс снижается перистальтика кишечника, появляется зависимость от клизм и слабительных. А мочегонные вымывают минералы — кальций, калий, магний, натрий. Кроме того, есть много причин и факторов, запускающих различные заболевания, но причины «накопление шлаков» среди них нет, — отметила она.

Нутрициолог Мария Русинова добавила, что не стоит пытаться очистить организм путем голодания, так как в этой ситуации он будет напротив стараться запасти как можно больше.

По ее словам накопление и вывод шлаков это такой же естественный процесс организма, как дыхание, и он в нормальном состоянии легко справляется с этим сам.

— Сидячий образ жизни, недостаточное употребление воды, злоупотребление жирной и тяжелой пищей — эти общеизвестные факторы нарушают «идеальное» состояние организма и, конечно же, требуют дополнительной помощи от нас самих, — приводит слова специалиста портал «Доктор Питер».

Она развеяла популярный в соцсетях миф, что к 40 годам у человека накапливается 3-4 килограмма шлаков. Русинова рассказала, что копролиты, или каловые камни могут образовываться лишь у людей с заболеваниями прямой кишки, болезнью Паркинсона, а также при постоянном употреблении жирной и тяжелой пищи.

Диетолог напомнила о необходимости поддержания оптимального состояния микрофлоры и порекомендовала употреблять продукты, богатые пищевыми волокнами и клетчаткой, которые по принципу щетки очищают стенки желудка и кишечника от ненужных излишков.

Однако она предупредила, что такие продукты должны употреблять с осторожностью люди с заболеваниями ЖКТ.

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