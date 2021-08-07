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В «Векторе» назвали долю суперраспространителей коронавируса в России

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В «Векторе» назвали долю суперраспространителей коронавируса в России
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Доля суперраспространителей COVID-19, которые заражают вирусом больше среднестатистической нормы, в некоторых российских регионах может составлять 80 процентов и больше. Об этом сообщил руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

Он отметил, определить их точное количество является трудной задачей, потому что картина в разных регионах достаточно пестрая. Ученый напомнил, что в некоторых субъектах проводятся массовые мероприятия, в которых люди участвуют без медицинских масок и не соблюдают социальную дистанцию. Там доля суперраспространителей может достигать 80 процентов.

Также Семенов заявил, что даже в субъектах со спокойной эпидемической ситуацией до половины всех заражений коронавирусом приходится на суперраспространителей, которые не соблюдают правила дистанцирования и даже с плохим самочувствием выходят на улицу и контактируют с людьми, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, как бороться с суперраспространителями, специалист отметил, что следует убеждать людей как минимум носить маски в общественных местах.

— В магазине перед вами кассир без маски, маска под подбородком — чем не суперраспространитель? Через кассира за смену проходят сотни людей, при том, что к кассе покупатели обычно подходят явно ближе, чем на 1,5 метра. Чтобы снизить риск заражения, в такой ситуации достаточно того, чтобы и кассир, и покупатель были в масках, — заключил он.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19, выявлено 6 402 564 случая заболевания коронавирусом, выздоровели 5 720 353 человека, скончался 163 301 пациент.

Ученый опроверг наличие дополнительной «побочки» на вакцину от COVID-19. Он подчеркнул, что все случаи нежелательных побочных эффектов, возникших в результате прививок, расследуются тщательным образом.

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