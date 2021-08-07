Жители Калининградской области пожаловались на нашествие змей

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Жители поселка Березовка Калининградской области пожаловались на нашествие змей. Люди рассказали, что рептилии не дают им спокойно выйти на улицу уже на протяжении двух месяцев.

Специалисты калининградского зоопарка выяснили, что большинство змей в поселке оказались обыкновенными ужами. Но очевидцы также зафиксировали на видео гадюку, ползающую по дороге.

Уточняется, что змеи встречаются не только на улице или на садовых участках. Кроме того, зачастую пресмыкающихся видят у расположенной в поселке братской могилы. Это беспокоит жителей, потому что в Березовке живет много детей, которые гуляют в непосредственной близости от змей, сообщает местный телеканал Каскад.

Герпетолог Александр Хлевтов рассказал, что укус змеи не так опасен для человека, как кажется. Он отметил, что смертельные случаи бывают очень редко. В основном они происходят из-за анафилактического шока, который укус гадюки может вызвать в организме человека.

Директор калининградского зоопарка Светлана Соколова и другие специалисты подготовят рекомендации для администрации поселка. Также она дала советы жителям — регулярно косить траву, не допускать складирования досок, мусора и компоста, так как змеи любят подобные места.

Экологи нашли новый дом двум десяткам спасенных экзотических рептилий. Животные поступили в Центр реабилитации благодаря обращениям жителей столицы на общегородскую горячую линию. По словам сотрудников, многих змей находили в подъездах жилых домов, а крокодила изъяли из контактного зоопарка, где он содержался в неподходящих условиях.