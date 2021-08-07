Соседов рассказал, какие песни Киркорова запретил бы

Фото: Youtube / Лена Ленина

Музыкальный критик Сергей Соседов сказал, что, была б его воля, он запретил бы песни Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий» и «Ibiza», последнюю композицию артист исполнил в дуэте с Николаем Басковым.

Критик отметил, что отечественным поп-звездам не хватает контролирующего органа, который бы определял, достойна ли определенная композиция выхода в свет. Соседов считает, что у короля российской эстрады есть прекрасные песни, но две упомянутые едва ли могут быть предметом гордости.

Также Соседов заявил, что ни в коем случае не допустил бы на сцену и кумиров современной молодежи — юных звезд социальных сетей.

— Я бы занимался ревизией их репертуара, занимался бы улучшением их репертуара, то есть функциями худсовета. Что-то я бы запрещал к пению. А вот всякую шушеру, тиктокеров — гнать поганой метлой, без худсовета, без суда и следствия, — сообщил он корреспонденту издания News.ru.

Соседов уточнил, что Клава Кока, Даня Милохин и Валя Карнавал так и остались бы безвестными авторами, если бы он имел больше власти.

Соседов негативно высказался о моде на экзотические имена для детей. Он напомнил, что такое поведение приобрело моду еще во времена Советского Союза, когда детям давали имена с «коммунистическим уклоном».