«Выпендреж»: Соседов негативно высказался о моде на экзотические имена для детей

Фото: Youtube / Лена Ленина

Российский музыкальный критик Сергей Соседов негативно высказался о привычке некоторых людей, в том числе и звезд шоу-бизнеса, называть детей редкими и необычными именами.

По его мнению, это просто «выпендреж». Он также напомнил, что такое поведение приобрело моду еще во времена Советского Союза, когда детям давали имена с «коммунистическим уклоном»: Октябрина (в честь Октябрьской революции), Даздраперма (расшифровывается как «Да здравствует Первое мая!»), Сталина (в честь Иосифа Сталина), Вилена (в честь Владимира Ильича Ленина) и другие.

— Все это — новояз. Причем имена Миракс, или 25мж33, или что-то подобное, на мой взгляд, недопустимы. Был бы я паспортистом, не регистрировал бы некоторые имена, — подчеркнул журналист.

Он добавил, что родители должны отдавать себе отчет в том, что они делают, и думать головой прежде, чем давать ребенку экзотическое имя. По мнению эксперта, это может отразиться на судьбе малыша, отмечает News.ru. При этом журналист считает, что имя должно сочетаться с фамилией. Например, в СССР, по его мнению, детям давали «пышные имена». К примеру, девочку с фамилией Тутышкина назвали Элеонорой.