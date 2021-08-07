Россияне заняли четвертое место в гребле на байдарках-четверках на Олимпиаде

Фото: Unsplash

Российские спортсмены финишировали четвертыми в финале олимпийского турнира по гребле на байдарках-четверках на дистанции 500 м. Артем Кузахметов, Максим Спесивцев, Роман Аношкин и Александр Сергеев преодолели дистанцию за 1 минуту 23,654 секунды.

Золотые медали в этом виде соревнований завоевала команда Германии, закончив заплыв с результатом — 1 минута 22,219 секунды. Вторыми к финишу пришла команда Испании, третьими — представители Словакии.

В аналогичных соревнованиях у женщин золотые награды получили спортсменки из Венгрии, серебряные — представительницы Белоруссии, бронзовые — команда Польши.

Всего в копилке сборной России 63 олимпийские награды: 17 золотых медалей, 24 серебряных и 22 бронзовых.

Еще одна награда ждет Россию в гандболе. Женская сборная России по гандболу обыграла Норвегию и вышла в финал Олимпийских игр в Токио. Встреча завершилась со счетом 27:26.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.