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В ближайшее время может состояться «раздел Украины», в котором якобы примут участие соседние страны. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

По его словам, радикально настроенные граждане мобилизуются посторонними силами. Такие группы правых радикалов могут быть использованы для провокаций и раскачки ситуации в Киеве уже в этом году — осенью.

— Я не хочу никогда пугать, но я думаю, что нас готовят к разделу. Готовится глобальное гражданское противостояние, — сказал экс-парламентарий в эфире телеканала «НАШ».

Также он отметил, что финансовые потоки на мобилизацию радикалов проходят через международный фонд «Возрождение» и через Петра Порошенко. В то же время президент Украины Владимир Зеленский отличается «детским мышлением» и не понимает, что происходит в стране на самом деле.

По мнению Мураева, в случае глобального конфликта территория Украины может быть поделена между Польшей, Венгрией, Румынией и Россией.

Другой бывший депутат Рады, Анна Герман, назвала единственный способ «возвращения» Крыма. По ее словам, киевским властям стоит задуматься о том, чтобы жить в мире с братскими народами.