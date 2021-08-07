Экс-депутат Рады назвала единственный способ «возвращения» Крыма

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Украина сможет вновь «быть с Крымом и Донбассом», если помирится со своими соседями. Об этом заявила экс-депутат Верховной рады Анна Герман.

По ее словам, киевским властям стоит задуматься о том, чтобы жить в мире с братскими народами.

— Нужно, чтобы мы, три братских народа, которые всегда жили в согласии, у которых общая родословная и корни, чтобы мы думали, как жить вместе, уважили наши особенности, развитие, культуру, язык и так далее, — сказала Герман в эфире телеканала «НАШ».

Также она отметила, что украинская «мечта» о Крыме невозможна пока нет мира и дружбы между соседними странами.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «Крым никогда не станет частью Российской Федерации». Он также добавил, что возвращение полуострова в состав Украины является «временным вопросом».

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».