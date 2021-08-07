Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Моя булочка»: Лазарев опубликовал трогательное видео с поющей дочкой

Виктория Непомнищева

Общество
«Моя булочка»: Лазарев опубликовал трогательное видео с поющей дочкой
Фото: instagram/lazarevsergey

Певец Сергей Лазарев поделился новым видео со своей дочкой. На кадрах девочка исполняет песню звездного папы.

Маленькая Анна на видео сидит на лестнице в футболке с забавным принтом и бантиками на голове. Она на свой лад исполнила песню Лазарева, чем сильно умилила своего папу.

— Когда первый раз сходила на концерт папы, приехала и теперь не остановить. Моя булочка любимая, — написал певец.

Поклонников не оставила равнодушными новая публикация звезды, и они осыпали Анну комплиментами.

«Копия папа, милаха такая!»; «Такая умничка»; «Куколка чудесная»; «Маленькая красавица»; «Ангелок», — написали они.

У певца два ребенка: сын Никита и дочь Анна, которых родила суррогатная мать. Лазарев старается, чтобы его дети росли в окружении любви и заботы, из-за чего все свободное время проводит с ними.

Популярный российский певец Сергей Лазарев предпочитает не распространяться о своей личной жизни. Однако изредка он все же делится с поклонниками моментами, которые связаны с ним или его детьми. Например, он продемонстрировал успехи сына в учебе.

детиСергей Лазаревзвезды
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Созидательный и достойный труд

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Коллекционируем рекорды

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Благо, сделавшее нас рабами

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Электричка как жизнь

Анна Московкина
Анна Московкина

Приговор за ржание: как решить проблему шумных соседей

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Банный лист: почему Россия и США высылают своих дипломатов?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как насчет поговорить

Все мнения
О проекте