«Моя булочка»: Лазарев опубликовал трогательное видео с поющей дочкой

Фото: instagram/lazarevsergey

Певец Сергей Лазарев поделился новым видео со своей дочкой. На кадрах девочка исполняет песню звездного папы.

Маленькая Анна на видео сидит на лестнице в футболке с забавным принтом и бантиками на голове. Она на свой лад исполнила песню Лазарева, чем сильно умилила своего папу.

— Когда первый раз сходила на концерт папы, приехала и теперь не остановить. Моя булочка любимая, — написал певец.

Поклонников не оставила равнодушными новая публикация звезды, и они осыпали Анну комплиментами.

«Копия папа, милаха такая!»; «Такая умничка»; «Куколка чудесная»; «Маленькая красавица»; «Ангелок», — написали они.

У певца два ребенка: сын Никита и дочь Анна, которых родила суррогатная мать. Лазарев старается, чтобы его дети росли в окружении любви и заботы, из-за чего все свободное время проводит с ними.

Популярный российский певец Сергей Лазарев предпочитает не распространяться о своей личной жизни. Однако изредка он все же делится с поклонниками моментами, которые связаны с ним или его детьми. Например, он продемонстрировал успехи сына в учебе.