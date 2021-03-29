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Сергей Лазарев похвастался успехами сына в учебе
Фото: instagram.com/lazarevsergey

Сергей Лазарев похвастался успехами сына в учебе

Никита Абрамов

Звезды

Популярный российский певец Сергей Лазарев предпочитает не распространяться о своей личной жизни. Однако изредка он все же делится с поклонниками моментами, которые связаны с ним или его детьми.

У певца два ребенка: сын Никита и дочь Анна, которых выносила суррогатная мать. Лазарев старается, чтобы его дети росли в окружении любви и заботы, из-за чего все свободное время проводит с ними.

На днях он решил опубликовать в своем микроблоге ролик, в котором похвастался учебными достижениями своего шестилетнего сына. На видео Сергей запечатлел сына во время занятий по математике.

— Никита Сергеевич, получается? — спросил он.

Сергей Лазарев похвастался успехами сына в учебеФото: instagram/lazarevsergey

— Да, — ответил малыш, улыбаясь.

— Тест по математике. Делает все сам, — похвастался перед подписчиками Лазарев в своем Instagram-аккаунте.

Ранее Сергей решил показать своим фолловерам мастерство катания на сноуборде.

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Сергей Лазаревуспехи в учебедети
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