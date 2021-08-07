Мигрантка сняла квартиру у москвички и открыла нелегальный хостел

Фото: guestinmoscow.ru

Жительница столичного района Хорошево-Мневники обнаружила хостел в собственной квартире, которую она сдала приезжей из Узбекистана. Об этом пишет издание «Москва. Северо-Запад».

Женщина сдала двухкомнатную квартиру на Карамышевской набережной через риелтора, заключив с мигранткой официальный договор. Квартирантка пообещала, что будет жить вместе с бабушкой. Деньги ежемесячно приходили на банковскую карту хозяйки. Первые полгода с оплатой проблем не было, однако затем средства перестали поступать. Зато москвичка стала получать жалобы от соседей, что из ее квартиры лезут тараканы.

Тогда хозяйка отправилась с проверкой. Зайдя в квартиру, она встретила незнакомых мужчин. Она рассказала, что заплатили за проживание. Кроме того, москвичка увидела двухэтажные кровати, а на полу — матрасы.

— Даже в кладовке было спальное место! А нашу хорошую мебель выбросили! — рассказала обманутая женщина.

Квартирантка, несмотря на произошедшее, отказалась съезжать. Пришлось вызывать полицейских. По подсчетам хозяйки квартиры, приезжая зарабатывала на нелегальном хостеле порядка 70 тысяч рублей в месяц.