«Останемся в выигрыше»: политолог оценил план по разделу Украины

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Раздел Украины между различными странами, о вероятности которого заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев, приведет к захвату власти в Киеве прозападными силами. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сказал политолог и член Общественной палаты РФ Сергей Марков.

Ранее Мураев предсказал скорый раздел Украины. По его словам, процесс может начаться уже осенью. Политик уверен, что подготовкой к разделу занимаются преимущественно радикалы, финансируемые международным фондом, к которому причастен экс-президент Украины Петр Порошенко. По предположению бывшего депутата Рады, Украину разделят между собой Польша, Венгрия и Румыния. Он также допустил, что часть территории на юго-востоке может перейти во владение РФ.

По словам Маркова, подобный сценарий абсолютно не устраивает Москву:

— Если произойдет этот переворот, который не за горами, конечно, соседние страны, некогда заявлявшие о своих правах на отдельные украинские территории, попытаются их вернуть себе. Но самое страшное не это. В результате провокационных действий Киев захватят силы, стремящиеся любой ценой настроить украинцев против России, заставив их пойти войной на нас.

Политолог отметил, что главной целью провокаторов станет желание дестабилизировать ситуацию в РФ, втянув Москву в конфликт:

— Террористическая диктатура, которая там и без того существует, может усилиться. Это окончательно разрушит все надежды на мир между нашими странами и внутри самой Украины. В наших же интересах не допустить этого и вынести на обсуждение вопрос о дальнейшей судьбе Украины, привлекая внимание других стран к этой проблеме.

Марков скептически оценил и сам сценарий раздела соседнего государства:

— Европа не будет захватывать украинские земли, поскольку это грубое нарушение международного права и посягательство на территориальную целостность страны, в чем они любят нас обвинять. Если же это произойдет, вряд ли юго-восточные регионы захотят подчиниться Польше или Венгрии. Они предпочтут союз с Россией. В таком случае наша страна только останется в выигрыше.

Собеседник «ВМ» считает, что Россия и другие страны обязаны исключить распад Украины. Вместо этого международное сообщество должно «сделать все возможное, чтобы военные конфликты в Донбассе прекратились».