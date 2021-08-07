Сергей Собянин назвал сроки завершения благоустройства в Ясеневе
Благоустройство в районе Ясенево планируется завершить в сентябре. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 7 августа.
— В Ясеневе вообще разворачивается строительство многих объектов. Это в том числе крупнейший в Москве ледовый комплекс для наших спортивных команд, ну и, конечно, для жителей Ясенева. Помимо этого, реконструируются две поликлиники, ведутся крупные масштабные работы по благоустройству Новоясеневского проспекта — целого квартала этого замечательного района. Работы начаты в этом году, будут закончены, надеюсь, к сентябрю, — рассказал глава города.
В период с 2011 года на территории района благоустроили народный парк в проезде Карамзина, пруд на улице Айвазовского, парк 30-летия района Ясенево, а также зону отдыха со спортивным ядром и парк «Поляна сказок».
Нынешний этап благоустройства в Ясеневе реализуется при помощи около 200 человек, также задействовано более 40 единиц техники, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.
Собянин также сообщил, что в 2021 году в городе появятся одиннадцать профессиональных футбольных полей. Семь из них, по его словам, уже сданы, а еще три будут завершены.
В их число вошло и поле в Ясеневе — играть на нем можно будет круглый год, так как оно оснащено системой подогрева и освещением. Также рядом с полем разместят трибуну на 498 зрителей, административное помещение и раздевалки.
Кроме того, футбольное поле в Ясеневе будет иметь искусственное покрытие, позволяющее минимизировать риски получения травмы.