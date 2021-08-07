Сергей Собянин: В Москве появится одиннадцать профессиональных футбольных полей

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В этом году в столице появятся одиннадцать профессиональных футбольных полей. Об этом в субботу, 7 августа, заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра строящегося футбольного поля в районе Ясенево.

— В Москве заканчивается программа по строительству футбольных полей в каждом округе Москвы. Семь из них уже сдано, и три будут завершены, все основные работы — в этом году, включая и то футбольное поле, на котором мы находимся, — сказал глава города.

Спортивный объект, который посетил мэр, расположен на улице Паустовского, дом 6, корпус 3. Играть на новом футбольном поле можно будет круглый год, так как оно оснащено системой подогрева и освещением. Также рядом с полем разместят трибуну на 498 зрителей, административное помещение и раздевалки.

Кроме того, футбольное поле в Ясеневе будет иметь искусственное покрытие, позволяющее минимизировать риски получения травмы.

— В Ясеневе вообще разворачивается строительство многих объектов. Это, в том числе, крупнейший в Москве ледовый комплекс для наших спортивных команд, ну и, конечно, для жителей Ясенева, — добавил Сергей Собянин.

Также он напомнил, что помимо спортивных объектов в районе реконструируются две поликлиники и ведутся работы по благоустройству Новоясеневского проспекта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В пятницу, 6 августа, Сергей Собянин назвал лучший строительный проект 2020 года.