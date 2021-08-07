На юге Москвы подростков учили сортировать бытовые отходы

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Экоктивисты Южного округа провели мастер-класс для подростков. Ребятам рассказали, какие мелкие бытовые отходы можно собирать дома, а потом сдавать в переработку. В мероприятии принял участие член Общественной палаты РФ, председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев.

— Многие знают, что можно собирать пластиковые крышечки и батарейки, но даже не догадываются, что в переработку также принимаются зубные щетки, фломастеры, кассовые чеки и блистеры — это упаковка для мелкой электроники или таблеток, — отметил Евгений Нифантьев.

Он выразил уверенность в том, что, вооружившись нужными знаниями, ребята начнут задумываться, стоит ли сразу выбрасывать тот или иной предмет.

— Может, лучше положить в пакет, собрать еще, а потом сдать в специальный пункт? С помощью таких интересных акций легче всего показать детям, что забота об экологии начинается с очень простых действий, которые должны войти в привычку. Так формируется экосознание школьников и повышается экокультура населения, — добавил Нифантьев.

Ранее он предложил открыть во всех районах Москвы экоцентры для граждан, которые ответственно относятся к экологии, а также заявил о необходимости создать для всех округов экокарты, которые сориентируют жителей, куда они могут сдавать различные виды отходов.