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Церковь 8 августа почитает память Ермолая Никомедийского, а также монаха Киево-Печерского монастыря Моисея Угрина.

По народным поверьям, в этот день запрещено ругаться, иначе можно привлечь неудачи и проблемы в свою жизнь. Следует быть доброжелательным к окружающим и следить за словами. Также нельзя что-либо планировать в этот день, так как это вряд ли сбудется или не принесет желаемого результата. Также под запретом в эту дату любая работа, связанная с рукодельничеством.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Что запрещено делать 8 августа, чтобы избежать проблем в личной жизни

Приметы погоды в этот день гласят, что если лягушки прыгают по берегу, то будет дождь. Холодное утро будет предвестником ранней и морозной зимы.

7 августа отмечается Всемирный день кошек. На международном уровне праздник появился в 2002 году по инициативе Международного фонда по защите животных «Animal Welfare».

Помимо эстетического удовольствия, кошки выполняют и ряд полезных для человека функций. Они истребляют грызунов, лечат некоторые заболевания и даже продлевают жизнь хозяевам.

Так, американскими врачами было установлено, что владельцы кошек на 40 процентов реже страдают от болезней сердца, также у них реже случаются инфаркты и инсульты.

121 год назад был учрежден Кубок Дэвиса. Тогда в американском Бруклине состоялся первый матч за Кубок Международной федерации лаун-тенниса.

В награду победитель получил серебряный кубок, пожертвованный организаторам первого матча студентом Гарвардского университета Дуайтом Филли Дэвисом.

После этого турнир стали называть Кубком Дэвиса, в наше время это одно из крупнейших международных командных состязаний в мужском теннисе.

За приз сражаются 16 команд Мировой группы. В течение года победителю необходимо провести три матча с февраля по сентябрь, и выиграть финал в конце ноября.

8 августа 1924 года в Москве появилась первая регулярная внутригородская автобусная линия. Тогда Московское коммунальное хозяйство организовало пробное движение нескольких импортных автобусов, а также самодельных, переделанных из грузовиков, по дачной линии Пресненская застава — Серебряный Бор.

После этого была открыта первая регулярная внутригородская автобусная линия от Каланчевской площади через центр до Тверской заставы. Для этой линии в Англии были закуплены восемь 28-местных автобусов «Лейланд».

В этот день родились американский актер Дастин Хоффман, режиссер Юлий Гусман, космонавт Светлана Савицкая, швейцарский теннисист Роджер Федерер, а также императрица Мария Александровна.

Именины отмечают Игнатий, Моисей, Федор, Сергей и Прасковья.