Трамваи задерживаются в центре Москвы из-за повреждения контактной сети

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Центральный административный округ, Красносельский район, Каланчёвская улица Карта всех событий

Из-за повреждения контактной сети ряд маршрутов трамваев задерживается в центре города. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 7 августа.

— В районе Каланчевской улицы из-за повреждения контактной сети задерживаются трамваи №№ Б, 37, 45, 50, — рассказали в ведомстве.

Маршруты временно изменены. Пассажирам необходимо быть внимательными и слушать объявления водителей, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

7 и 8 августа между станциями метро «Сокольники» и «Красносельская» не будут курсировать трамваи. Они будут следовать по временным маршрутам: Б — от Курского вокзала через метро «Красносельская» до МЦД «Каланчевская», № 7 — от Богородского до площади Сокольническая Застава, № 13 — от Метрогородка до площади Сокольническая Застава, № 45 — от Новоконной площади до станции метро «Красносельская», далее по маршруту № 7 до площади Тверская Застава.

Трамвай № 9 не выйдет на маршрут в выходные, а трамваи №№ 37 и 50 будут следовать от станции метро «Красносельская» до МЦД «Каланчевская». Пассажиры смогут воспользоваться электробусом т14 и автобусом т41.