«Солнечный ребенок»: Эммануил Виторган запечатлелся с дочкой на отдыхе

Фото: youtube.com

Актер Эммануил Виторган опубликовал на своей странице в соцсети Instagram трогательное видео, где запечатлен с младшей дочкой Кларой. Малышка сидит у папы на плечах, держа его за голову.

Пост Виторган посвятил дню рождения девочки. Наследнице 81-летнего артиста исполнилось два года. В сети он тепло и нежно ее поздравил.

— Нашему ангелочку два года. С днем рождения, Кларочка! Будь счастливой. Мы с мамой тебя очень любим, — написал под видео актер.

Подписчики присоединились к поздравлениям и написали много теплых слов.

«С днем рождения вашу малышку. Крепкого ей здоровья и счастливого детства!»; «Здоровья вам и вашим доченькам!»; «С днем рождения Кларочку. Крепкого здоровья ей. Такой необыкновенный, чудесный, солнечный ребенок. Просто — очарование!» — написали фолловеры.

Напомним, что две дочери, Этель и Клара, родились у Эммануила Виторгана в браке с актрисой Ирины Млодик. Семья счастливо проводит время с наследницами и часто делится совместными фото в Сети.

Супруга Эммануила Виторгана показала подросших дочерей. Она опубликовала на своей странице в Instagram домашнее фото, на котором позируют наследницы 81-летнего народного артиста России.