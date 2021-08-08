IT-специалист назвал приложения, которые могут спасти жизнь

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В жизни могут случиться ситуации, когда смартфон может спасти человеку жизнь, поэтому стоит завести в нем несколько важных приложений. Об этом сообщил партнер и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

— Самое важное помнить о необходимости заблаговременно устанавливать подобное ПО, особенно если планируется дальняя поездка или насыщенное мероприятие. Благодаря техническим возможностям современных устройств, приложения занимают незначительную часть внутренней памяти и могут функционировать одновременно, — рассказал он.

Эксперт делит их на три категории: справочно-информационные, медицинские и для путешествий. Так, в местах, где нет стабильной мобильной связи и интернета, может пригодиться компас или карта. В экстренных ситуациях, в том числе бытовых (например, во время пожара или утечки ртути из градусника), нужно иметь под рукой инструкцию для действий, которые помогут не растеряться.

Информационные приложения могут спасти от голода. Используя их, человек сможет определить, что из окружающей флоры пригодно для питания. Также они пояснят, как вести себя с дикими животными.

Мясоедов выделил как самую важную категорию медицинские приложения. Некоторые из них могут помочь с диагностикой самочувствия, другие помогают следить за графиком приема лекарств, третьи можно назвать мобильной лабораторией, следящейза температурой тела или ритмом сердца, передает агентство «Прайм».

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