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«Какая прекрасная фигура»: Юлия Ковальчук восхитила поклонников фото в бикини

Юлия Курганова

Общество
«Какая прекрасная фигура»: Юлия Ковальчук восхитила поклонников фото в бикини
Фото: instagram.com/juliakovalchuk/

Певица Юлия Ковальчук вместе с мужем Алексеем Чумаковым и дочерью Амелией проводит время в Испании. У супругов там есть дом, куда они приезжают каждое лето. Артистка опубликовала на своей странице в соцсети Instagram снимок с пляжа в бикини.

На фото знаменитость предстала в купальнике цвета Барби. Лиф-бандо и трусики на завязках подчеркнули достоинства ее фигуры. Она продемонстрировала рельефный пресс.

— Моя голова заполнена морским ветром, так что дельных подписей над фото не получится, — написала Ковальчук.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 38-летняя певица. Многие написали ей комплименты.

«Вы очень молодо выглядите»; «Приятно видеть кадры без фотошопа»; «Сама женственность, мягкость»; «Юля, выглядите очень классно. Молодая, красивая, свежая и с улыбкой»; «Какая прекрасная фигура», — прокомментировали снимок фолловеры.

Ковальчук часто делится с фанатами такими фото. Недавно она покрасовалась перед зеркалом в бикини. Звезда послала подписчикам воздушные поцелуи.

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