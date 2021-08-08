Китайского блогера удивили некоторые продукты в российских супермаркетах

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Пользователь китайского портала WeChat рассказал, какие необычные, по его мнению, продукты можно встретить в российских супермаркетах.

Он отметил, что многие считают поход в супермаркет рутинным занятием, но шоппинг становится отличным способом времяпрепровождения, особенно в чужих странах.

— Гуляя по иностранным супермаркетам, можно по-новому взглянуть на привычный уклад жизни, а также немного узнать о привычках питания местных жителей, стиле одежды, ежедневном досуге. И, конечно же, приобрести необычные товары, которые не продаются на родине, — отметил китаец.

Среди таких продуктов блогер назвал черный хлеб. Он посчитал его кислым на вкус и соленым и порекомендовал приобретать белый хлеб.

Также российские молочные продукты «нельзя обходить стороной». По словам китайца, они имеют отличное качество и доступную цену. Эти продукты обладают насыщенным вкусом и полезны для пищеварения, отметил блогер.

Кроме того, одним из «местных деликатесов» блогер называл «русскую колбасу». Она обладает приятным пряным вкусом. Еще он упомянул и водку.

— Если, уезжая из России, вы не захватили с собой бутылочку прославленного алкогольного напитка «воинственного народа», значит вы и не были в России, — написал автор.

Кроме того, пользователь посоветовал обратить внимание на майонез. Из сладкого автор выделил шоколад, назвав Россию «настоящим царством шоколада», передает издание ИноСМИ.

Китайский блогер назвал блюдо, которым очень гордятся россияне. Ни одно застолье в России не обходится без соленых огурцов.