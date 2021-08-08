Синоптики сообщили о погоде в Москве 8 августа

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В воскресенье, 8 августа, столичный регион останется в теплом секторе циклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, временами будут идти небольшие дожди.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 27-29 градусов. В Подмосковье температура ожидается 24-29 градусов тепла.

Ветер будет дуть южный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 50 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в столичный регион возвращается тепло. Содержание кислорода в приземном слое воздуха пониженное, что может вызвать дискомфорт и недомогание у метеозависимых людей с проявлениями кислородной недостаточности. Для практически здоровых и не реагирующих на погодные условия людей, это комфортные, индифферентные внешние условия.

Глава Гидрометцентра сообщил о «жарковатой погоде» в Москве до 12 августа. Температура 27-30 градусов ожидается в столичном регионе.