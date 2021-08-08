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Почти 100 тысяч рублей за еду: названа средняя стоимость свадьбы в России

Полина Долганова

Общество
Почти 100 тысяч рублей за еду: названа средняя стоимость свадьбы в России
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

За период с мая по июль 2021 года средняя стоимость свадьбы примерно на 30 человек составила 300 тысяч рублей. Об этом говорится в результатах исследования онлайн-сервиса услуг YouDo.com.

Так, например, в текущем году спрос на услуги визажиста увеличился на треть по сравнению с 2020 годом. Средняя цена на макияж для невесты составляет примерно 6,5 тысячи рублей. Маникюр и педикюр с обычным покрытием будет стоить около трех тысяч рублей.

За услуги свадебного фотографа, который не только зафиксирует на камеру счастливые моменты мероприятия, но и подготовит видеоролик, придется заплатить 25 тысяч рублей.

Ведущие и диджеи в конце весны – начале лета огласили расценки за свою работу: пригласить их на свое торжество будет стоить 30 и 15 тысяч рублей соотвественно.

В том случае, если молодожены хотят оформить пространство праздника со вкусом, придется заплатить еще пять тысяч рублей за услуги дизайнера. Украшение небольшого банкетного зала будет стоить 5,5 тысяч рублей.

Работа флориста на празднике обойдется жениху и невесте в 30 тысяч рублей. За оформление помещения приглашенный специалист попросит еще 2,5 тысячи.

Профессиональный организатор свадеб, который распределит всех гостей за их столики и подготовит четкий план мероприятия, может потребовать за свои услуги около 30 тысяч рублей.

Довезти гостей до ресторана или банкетного зала будет стоить примерно 10 тысяч рублей. Если гости желают выпить, то бармен возьмет за свою работу еще пять тысяч.

Работы кейтеринговой службы оцениваются от трех тысяч на одного гостя, поэтому за питание и работу официантов на торжестве, рассчитанном на 30 человек, придется заплатить 90 тысяч рублей, передает RT.

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