Спортсмены из 61 страны не примут участия в церемонии закрытия Олимпиады

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Спортсмены из 61 страны не смогут стать участниками церемонии закрытия Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщили в оргкомитете Олимпиады.

— На данный момент спортсмены из 61 страны не будут присутствовать на церемонии закрытия Олимпийских игр, — передает сообщение оргкомитета ТАСС.

Церемония закрытия пройдет 8 августа без зрителей на Национальном стадионе в Токио. Она начнется в 14:00 по московскому времени.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходила с 23 июля по 8 августа. В ней приняли участие почти 19 тысяч спортсменов из разных стран. От России на Олимпиаде выступали 335 спортсменов. Талисманами команды стали Шапко-кот и Мишка-неваляшка.

По итогам соревнований первое место в медальном зачете Олимпийских игр досталось сборной США. Команда завоевала 112 наград. За ней идут Китай, Япония и Великобритания. Пятерку замыкает сборная России. В активе команды 70 медалей — 20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовых.

В последний день Игр, 8 августа, сборная России по художественной гимнастике завоевала серебряную медаль. В упражнении с булавами и тремя обручами спортсменки Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева и Алиса Тищенко набрали 44,200 балла. По итогам двух выступлений Россия в общей сложности удостоилась 90,400 балла.

7 августа россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике. Из-за этого российская сборная впервые с 1996 года осталась без золота в данной дисциплине.