Московские врачи вылечили от коронавируса 3052 человека за сутки

Фото: Полина Наседкина / Вечерняя Москва

Московские врачи за последние 24 часа вылечили от коронавирусной инфекции 3052 человека. Об этом в воскресенье, 8 августа, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Всего за время пандемии после прохождения лечения от COVID-19 вылечились 1 389 595 москвичей.

Фото: Оперштаб

За последние сутки в столице выявлен 2761 новый случай коронавируса, госпитализированы 757 человек, 63 пациента скончались. Еще 373 жителя Москвы находятся на ИВЛ.

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, как в городе принимаются решение об антиковидных ограничениях. По словам главы города, пытаться раз и навсегда зачистить COVID-19, как это делают в Китае, в России невозможно. Для этого пришлось бы вводить «железный занавес», делить страну на отдельные сектора и окружать их военными патрулями. Однако после отмены подобных мер все началось бы заново.

В Москве для пациентов с коронавирусной инфекцией мобилизовано около 23 тысяч больничных коек. Их заполнение на две трети служит сигналом того, что следует принимать ограничительные меры, пояснил Сергей Собянин.