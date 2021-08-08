«Позор судьям»: Кожевникова осудила Утяшеву за поддержку гимнастки Ашрам

Фото: Из личного архива Марии Кожевниковой

Российская актриса Мария Кожевникова осудила бывшую гимнастку и телеведущую Ляйсан Утяшеву, за то, что та поддержала израильскую гимнастку Лину Ашрам.

В субботу, 7 августа, Утяшева на своей странице в соцсети Instagram заявила, что израильская спортсменка Линой Ашрам на Играх в Токио смогла собраться и «вырвать победу» у Дины Авериной.

В комментариях к этой публикации Мария Кожевникова выразила свое негодование.

— Вырвала? Не дрогнув? С такой потерей предмета?! Это незаслуженная победа! И позор судьям, — написала звезда «Универа».

7 августа россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике. Из-за этого российская сборная впервые с 1996 года осталась без золота в данной дисциплине.

После всех четырех видов многоборья в активе российской спортсменки было 107,650 балла. Золотую медаль завоевала израильтянка Линой Ашрам, набрав в общей сложности 107,800 балла.

Спортсменка из России идеально выступила в упражнении с лентой, а золотая медалистка израильтянка Ашрам дрогнула и уронила предмет. Аверина получила 24 балла. Российские тренеры подали протест на пересмотр оценки, но он был отклонен.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что комитет сразу после завершения финала у гимнасток решил, что не будет закрывать глаза на эту ситуацию.