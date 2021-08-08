«Вырвала победу»: Утяшева похвалила израильтянку, выигравшую у Авериной

Фото: instagram/liasanutiasheva

Гимнастка Ляйсан Утяшева на своей странице в соцсети Instagram заявила, что израильская спортсменка Лина Ашрам на Играх в Токио смогла собраться и «вырвать победу» у Дины Авериной.

— Ни в коем случае не хочу умалять заслуг Линой Ашрам. Феноменальное умение собраться в самый ответственный момент — вот твой конек… Браво. Впервые в истории вырвала для своей страны победу, не дрогнула ни на секунду, — написала Утяшева.

Спортсменка добавила, что у нее, конечно, остались вопросы к судьям, так как Аверина не допустила ни одной критической ошибки. Супруга Павла Воли посоветовала российским гимнасткам не унывать.

Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике. Из-за этого российская сборная впервые с 1996 года осталась без золота в этой дисциплине.

Аверина получила 24 балла за упражнения с лентой. Российские тренеры подали протест на пересмотр оценки, но он был отклонен.

После всех четырех видов многоборья в активе Авериной было 107,650 балла. Золотую медаль завоевала израильтянка Линой Ашрам, набрав в общей сложности 107,800 балла. Бронзу получила спортсменка из Белоруссии Алина Горносько (102,700 балла).

Поздняков успел сообщить, что комитет сразу после завершения финала у гимнасток решил, что не будет закрывать глаза на эту ситуацию.

Россия по итогам предпоследнего дня Игр находится на четвертой строчке в общем медальном зачете. В ее активе 69 наград — 20 золотых, 26 серебряных и 23 бронзовые.

По числу медалей России удалось превзойти собственное достижение на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Тогда сборная заняла четвертое место в медальном зачете с 56 наградами.

Кабаева прокомментировала серебро Дины Авериной на Олимпиаде в Токио. Она посочувствовала судьям, которые, как ей кажется «долго боролись со своей совестью и одержали над ней победу».