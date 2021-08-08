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Таксист сбил ребенка во дворе дома на востоке Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Таксист сбил ребенка во дворе дома на востоке Москвы
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, Новокосинская улица, 14к7 Карта всех событий

В столичном районе Новокосино 10-летний мальчик попал под колеса автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД Москвы в воскресенье, 8 августа.

— На Новокосинской улице во дворовой территории дома 14, корпус 7, водитель автомобиля такси не заметил ребенка, который пытался достать котенка из-под припаркованной машины, и совершил на него наезд, — говорится в сообщении официального Telegram-канала ведомства.

Мальчика доставили в больницу с предварительным диагнозом «растяжение правой ноги».

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства инцидента.

Аналогичное ДТП произошло 5 августа в Даниловском районе Москвы. Во дворе дома 23б, корпус 2, на Автозаводской улице водитель автомобиля «Ауди» сбил 8-летнего мальчика, выбежавшего из-за припаркованных автомобилей.

Ребенка госпитализировали с предварительным диагнозом «ушиб головы и поясничного отдела позвоночника».

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