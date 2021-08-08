ДТП с участием автомобиля ДПС произошло на севере Москвы

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Россия, Москва, Ленинградское шоссе Карта всех событий

ДТП с двумя автомобилями произошло на Ленинградском шоссе в столице. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в воскресенье, 8 августа.

Уточняется, что одним из участников аварии стал автомобиль дорожно-патрульной службы. По предварительным данным, в результате ДТП один человек получил травмы.

Утром этого же дня крупная авария произошла в Москве в районе «Лужников» на Третьем транспортном кольце. Там в результате столкновения нескольких автомобилей и скорой помощи пострадал один человек.