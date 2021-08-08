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Эпидемиолог рассказал, какие болезни могут приехать в Россию с восстановлением туризма

Марина Найденкова

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Эксклюзивы ВМИнтервью
Общество
Эпидемиолог рассказал, какие болезни могут приехать в Россию с восстановлением туризма
Фото: Pexels

Полное открытие авиасообщения между странами и восстановление туризма могут стать причиной завоза редких инфекций из одного государства в другое, в том числе и в Россию. Например, завозными могут стать вирус Эбола или детские болезни — корь, коклюш и дифтерия. Об этом в интервью «Вечерней Москве» рассказал врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

По его словам, в развивающихся странах люди могут быть переносчиками тифов, локальных разновидностей инфекций группы ОРВИ. В России нет активных очагов и природных резервуаров особо опасных инфекций. Каждый случай заболевания, вызванный возбудителями этой группы, будет считаться завозным. Не допустить эпидемии завезенной инфекции — главная цель, которая стоит у истоков создания санитарно-эпидемиологической службы.

— Для эпидемиологов высокий интерес представляют детские инфекции, от которых в развивающихся странах вакцинация идет слабо или не проводится вообще. Например, в страну мог попасть корь, коклюш или дифтерия. А в безопасности будут те, кто делал прививки по календарю. Напомню, эти инфекции настолько серьезные, что могут привести к инвалидности или даже смерти. Об этом часто забывают, когда обдумывают необходимость вакцинации своих детей, — сказал врач.

Также при нарушении работы международной системы эпиднадзора в страну могут завезти редкие инфекции — от вируса Эбола до лепры (проказы). Как раз из-за бессимптомного течения и отсутствия надежных достоверных тест-систем на ковид эта система эпиднадзора не была эффективной, что привело к распространению вируса.

— К счастью, у других опасных инфекций таких критериев скрытого течения нет. Их симптомы ярче, определяются проще — по клиническим симптомам, — заключил врач.

Полный текст интервью читайте на сайте «Вечерней Москвы» 9 августа в 11:00 мск.

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