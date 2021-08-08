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Политолог рассказал, какими могут быть новые санкции США против Белоруссии

Елена Фролова

Политика
Политолог рассказал, какими могут быть новые санкции США против Белоруссии
Фото: Pixabay

Соединенные Штаты Америки еще не определили для себя, нужно ли вводить дополнительные санкции против Белоруссии. Такое мнение высказал политолог Владимир Брутер.

Власти Штатов могут объявить о введении нового пакета санкций против Белоруссии с 9 августа. По информации телеканала CNN со ссылкой на источники в Конгрессе, новые ограничительные меры обнародуют ровно через год после выборов президента в республике. При этом пока неизвестно, какие именно санкции появятся.

Политолог уверен, что новые ограничительные меры будут связаны с экспортом белорусских товаров.

— Санкции будут регламентировать ограничение на внешнюю торговлю. Они могут привести к тому, что экспорт Белоруссии будет сильно затруднен. Однако случится это в том случае, если Соединенные Штаты решат, что так можно делать, — пояснил Владимир Брутер.

При этом он добавил, что Вашингтон может и не пойти на этот шаг. По его словам, ограничения на внешнюю торговлю приблизят экономику республики к полной интеграции с Россией, отмечает «Экономика сегодня».

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