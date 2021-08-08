Политолог рассказал, какими могут быть новые санкции США против Белоруссии
Соединенные Штаты Америки еще не определили для себя, нужно ли вводить дополнительные санкции против Белоруссии. Такое мнение высказал политолог Владимир Брутер.
Власти Штатов могут объявить о введении нового пакета санкций против Белоруссии с 9 августа. По информации телеканала CNN со ссылкой на источники в Конгрессе, новые ограничительные меры обнародуют ровно через год после выборов президента в республике. При этом пока неизвестно, какие именно санкции появятся.
Политолог уверен, что новые ограничительные меры будут связаны с экспортом белорусских товаров.
— Санкции будут регламентировать ограничение на внешнюю торговлю. Они могут привести к тому, что экспорт Белоруссии будет сильно затруднен. Однако случится это в том случае, если Соединенные Штаты решат, что так можно делать, — пояснил Владимир Брутер.
При этом он добавил, что Вашингтон может и не пойти на этот шаг. По его словам, ограничения на внешнюю торговлю приблизят экономику республики к полной интеграции с Россией, отмечает «Экономика сегодня».