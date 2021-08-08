В Госдуме оценили призыв увеличить рабочую неделю в России

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В Госдуме подвергли критике предложение депутата от КПРФ Николая Арефьева об увеличении длительности рабочей недели в России. Парламентарий заявил, что российская экономика может восстановиться, если граждане начнут больше трудиться.

По мнению председателя комитета нижней палаты по социальной политике и труду Ярослава Нилова, реализовывать подобную инициативу категорически нельзя.

— Выжимать из людей, не давая отдыхать, — я с этим не согласен. Должно быть время на отдых, — цитирует депутата РИА Новости.

Депутат Госдумы Андрей Ветлужских заявил, что предложение увеличить рабочую неделю звучит абсурдно. Он подчеркнул, что повышать трудовые показатели необходимо путем улучшения эффективности труда.

В свою очередь первый замглавы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко заверил, что увеличение продолжительности рабочей недели в России не планируется.

— Ерунда, никакого увеличения рабочей недели не будет. Думаю, что и четырехдневная — из области фантазий, — приводит его слова ТАСС.

7 августа первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев заявил, что российская экономика способна восстановиться при увеличении рабочей недели. По его словам, в стране «разруха полнейшая», поэтому необходимо думать не о четырехдневной неделе, а о работе по субботам и воскресеньям.