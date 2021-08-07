В Госдуме предложили увеличить рабочую неделю в России

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Российская экономика способна восстановиться при увеличении рабочей недели. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев в субботу, 7 августа.

— Нам не о четырехдневной рабочей неделе надо думать, а о продленке. О том, чтобы и в субботу, и в воскресенье работать, но вытащить страну из разрухи, потому что кругом разруха полнейшая. Страна разваливается на части, а мы думаем, как не работать совсем, — рассказал депутат.

В стране нет инструментов, которые позволят перевести производство на четырехдневную рабочую неделю, приводит слова Арефьева Ura.ru.

5 августа в Госдуму внесли законопроект, предлагающий установить новый федеральный стандарт допустимой доли собственных расходов на оплату коммунальных услуг и жилплощади.

В его рамках будет установлен федеральный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и ЖКХ в совокупном доходе семьи в размере 15 процентов.

Текущий федеральный стандарт установлен в размере 22 процентов. При этом регионы страны имеют право устанавливать собственный стандарт, который может быть ниже федерального.