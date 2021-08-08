Путин пообщается с российскими паралимпийцами по видеосвязи

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин проведет встречу с членами паралимпийской команды России в онлайн-режиме. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

— 9 августа 2021 года президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в режиме видеосвязи проведет встречу с членами паралимпийской команды России, проходящими финальную подготовку к предстоящим токийским Играм на тренировочных базах в разных регионах страны, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

XVI летние Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября. В них примут участие более 200 российских спортсменов, которые выступят в 19 дисциплинах из 22, представленных на Паралимпиаде.

В воскресенье, 8 августа, состоялась официальная церемония закрытия Олимпиады-2020 в Токио. Оргкомитет XXXII летних Игр передал олимпийский флаг Парижу, который в 2024 году примет следующую летнюю Олимпиаду.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходила с 23 июля по 8 августа. В ней приняли участие почти 19 тысяч спортсменов из разных стран.

От России на Олимпиаде выступали 335 спортсменов. Талисманами команды стали Шапко-кот и Мишка-неваляшка. На ОИ российские спортсмены приехали в качестве команды Олимпийского комитета России. Россиянам было запрещено выступать на соревнованиях под своим флагом. В случае победы спортсмена из РФ на церемонии награждения звучала музыка Петра Чайковского вместо гимна.