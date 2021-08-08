Белоруссия прокомментировала сообщения о выстрелах на границе с Литвой

Фото: mil.by / Минобороны Белоруссии

Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии прокомментировал сообщение литовских СМИ о выстрелах на границе, объяснив, что там ведутся плановые учения.

Литовское национальное радио LRT передало сообщение местных пограничников о звуках, которые были слышны с территории Белоруссии, а «когда стемнело, в небо несколько раз поднимались осветительные и сигнальные ракеты».

По сообщению ГПК, с 3 августа по 12 августа белорусские пограничники проводят комплексные оперативно-тактические учения на границе с Литвой и Польшей.

— Могу только сказать, что у нас проходят плановые учения. О них мы информировали, — цитирует представителя ГПК Белоруссии РИА Новости.

В 2021 году в Литве задержали свыше 1,4 тысячи нелегальных мигрантов из стран Азии, попадающих в республику через Белоруссию. За первую половину текущего года показатели превышены в 17,5 раза относительно данных за весь 2020 год.

В начале июля 2021 года правительство Литвы приняло решение объявить в стране режим чрезвычайной ситуации из-за миграционного кризиса. Премьер-министр страны Ингрида Шимоните объяснила, что данные меры необходимы для решения логистических проблем, и призвала не драматизировать ситуацию.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил сотрудникам силовых структур усилить охрану госграницы на всей протяженности. Лукашенко заявил, что «не дай бог» сопредельные страны попытаются реализовать тактику выдворения нелегальных мигрантов в страну через официальные КПП.

Лидер также отметил, что недавние события с Литвой и Польшей, происходившие на западных границах страны, заставляют насторожиться.

В качестве примера ситуации, о которой идет речь, президент Белоруссии привел угрозу концентрации нелегалов в пунктах пропуска между Литвой и Белоруссией и попытку «выдавить» их на территорию республики. Такие действия, по словам Лукашенко, будут грозить серьезным международным конфликтом.