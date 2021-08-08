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Юрист объяснил, что может грозить суперраспространителю COVID-19

Елена Фролова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Юрист объяснил, что может грозить суперраспространителю COVID-19
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Человеку, ставшему суперраспространителем COVID-19 в России, может грозить ответственность, причем даже уголовная, за то, что он подверг опасности здоровье полутора тысяч граждан. Но это зависит от обстоятельств распространения заболевания. Главное в данном вопросе — понимать, знал ли этот гражданин, что болен.

Согласно действующему законодательству, его могу судить по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Эта норма действует уже много лет. Однако после того, как мир накрыла пандемия, ее расширили, чтобы граждане осознавали свою ответственность за нарушение. Об этом рассказал адвокат правового центра «Человек и закон» Сергей Горшков.

По его словам, люди могут быть заражены коронавирусом и не подозревать об этом, потому что переносят его бессимптомно. Поэтому нельзя исключать того факта, что суперраспространитель не знал о том, что он заразил свыше тысячи человек.

— Существуют установленные правила и должностные лица, оценивающие данную ситуацию, исходя из фактических данных. Если человек вернулся из-за рубежа, то необходимо понимать, соблюдал ли он двухнедельный карантин, — подчеркнул юрист.

Если этого не было, то уже можно говорить о нарушении правил, считает эксперт. Это свидетельствует о том, что человек допускал вероятность, что может заразить много людей, отмечает телеканал 360.

Тем временем врач общей практики Денис Прокофьев рассказал, что не верит в существование суперраспространителя, заразившего полторы тысячи человек, потому что проследить данную цепочку непросто.

— Грубо говоря, все эти полторы тысячи граждан должны были обратиться в больницы, то есть подтвердить таким образом тот факт, что они были в одном помещении с суперраспространителем, — пояснил Денис Прокофьев.

Он также добавил, что респираторный вирус распространяется в среднем на три–пять метров, отмечает «Царьград».

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