Бывший президент Киргизии Акаев вылетел в Москву после допроса в Бишкеке

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Экс-глава Киргизии Аскар Акаев вылетел в Москву из Бишкека, где его допрашивали в качестве свидетеля по уголовному делу о золоторудном месторождении Кумтор. Об этом сообщил его помощник Болот Джанузаков.

— Акаев сегодня вылетел из Бишкека в Москву. При необходимости, если будет необходимость со стороны следственных органов, он может вернуться обратно, — приводит слова Джанузакова Интерфакс.

Помощник экс-президента уточнил, что ему не предъявляли никаких обвинений.

2 августа Госкомитет нацбезопасности Киргизии сообщил, что находившегося в розыске бывшего президента Аскара Акаева доставили в Бишкек.

Акаев возглавлял страну до Тюльпановой революции в марте 2005 года, а затем покинул территорию. Его, наряду с другими бывшими высокопоставленными чиновниками, решили привлечь к уголовной ответственности по факту коррупции при заключении генерального соглашения о проекте золоторудного месторождения Кумтор в 1992 году, а также внесении в него изменений в 1994 году и реструктуризации генерального соглашения с компанией «Камеко» в 2003 году.

По версии прокуратуры, с 1992 по 2019 год ряд должностных лиц и руководство ОАО «Кыргызалтын» создали «противоправную и устойчивую связь» с представителями канадского предприятия Cameco, Centerra Gold Inc., а также ЗАО «Кумтор Оперейтинг Компани» и ЗАО «Кумтор Голд Компани» для незаконного получения материальных и прочих благ заключили заведомо невыгодные для Киргизии соглашения.