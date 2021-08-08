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Мужчина проник в техническую зону аэропорта Шереметьево по багажной ленте

Анастасия Колоскова

Происшествия
Мужчина проник в техническую зону аэропорта Шереметьево по багажной ленте
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва
Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

Сотрудники транспортной полиции задержали в аэропорту Шереметьево мужчину, который пробрался в техническую зону по багажной ленте. Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО.

— 28 июля в дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево поступило сообщение о том, что на третьем этаже терминала D неизвестный мужчина, находясь на багажной ленте, через технологическое окно проник в комплектовочное помещение, — цитирует сообщение пресс-службы агентство городских новостей «Москва».

Задержанным за правонарушение оказался 27-летний житель Ялты.

Его привлекли к административной ответственности за нарушение требований в области транспортной безопасности.

На этой неделе Шереметьево фигурировало еще в одном скандальном инциденте. 5 августа шестилетнему мальчику зажало руку дверью лифта в аэропорту. Ребенка удалось освободить благодаря неравнодушным прохожим, после чего его госпитализировали с диагнозом «ушибленная рана предплечья».

Видео освобождения мальчика опубликовали в Сети.

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