СМИ Китая обвинили США в сокрытии первых случаев коронавируса

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В США первые случаи заражения коронавирусной инфекцией произошли до вспышки данного заболевания в Ухане, однако американские власти скрыли эти сведения, пишут китайские средства массовой информации.

Как утверждает Global Times China, в мае 2020 года «пропали» данные о 171 пациенте в штате Флорида. Впоследствии утраченные сведения восстановили, но информацию о симптомах, проявлявшихся у заболевших, засекретили.

Издание также пишет, что проявления коронавируса отмечались у американцев в конце 2019 года или в начале 2020 года, хотя официально о первых зарегистрированных случаях данного заболевания в штате Флорида власти сообщили более чем через месяц.

При этом ученый Эрик Тонер, на которого ссылается газета, утверждает, что как минимум у 26 человек проявились симптомы COVID-19 в декабре 2019 года или в январе 2020 года, по меньшей мере восемь человек из них не путешествовали и не контактировали с другими зараженными.

Китайские СМИ обвиняют американские власти в замалчивании таких случаев и попытках скрыть правду. В частности, к аналитику Ребекке Джонс, отказавшейся манипулировать данными по Флориде в мае 2020 года, домой пришла полиция и забрала всю технику, пишет Global Times China.

Рекордное количество случаев заболевания коронавирусом за сутки в США было зарегистрировано во Флориде 1 августа — 21 683, свидетельствует информация на сайте центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США. Примерно пятая часть всех новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в США приходится на Флориду, что делает штат новым эпицентром распространения заболевания.