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Власти Армении обвинили Азербайджан в новом обстреле

Татьяна Плотникова

Сюжет: 

Нагорный Карабах
В мире
Власти Армении обвинили Азербайджан в новом обстреле
Фото: mil.am / Министерство Обороны Республики Армения

Вооруженные силы Азербайджана в субботу, 31 июля, обстреляли позиции армянских военных на границе, заявили в министерстве обороны Армении.

Согласно заявлению, с 18:10 до 18:50 (17:10 – 17:50 по московскому времени) Азербайджан предпринял «очередную провокацию», обстреляв из стрелкового оружия различного калибра армянские позиции в окрестностях села Ерасх в 70 километрах от Еревана.

Целенаправленный огонь велся по машине тылового обеспечения, перевозившей продовольствие, она серьезно повреждена, утверждают в Армении. После ответных действий огонь был подавлен, с армянской стороны пострадавших нет.

По состоянию на 21:00 по московскому времени ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная и находится под контролем армянских вооруженных сил, цитирует РИА Новости заявление минобороны Армении.

До этого в Минобороны Армении сообщили о локальных боях на границе с Азербайджаном. Говорилось, что военные силы Азербайджана нарушили перемирие на северо-восточном участке границы примерно в 03:40 по местному времени (в 02:40 по московскому). Позднее в Минобороны Азербайджана заявили о нарушении перемирия на границе со стороны Армении.

22 июля президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном. Стороны обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, в частности, возможность разблокировки транспортных и экономических связей в регионе.

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