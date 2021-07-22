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Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Анастасия Волоснова

Политика
Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном. Об этом в четверг, 22 июля, сообщили на сайте Кремля.

Телефонный разговор состоялся 22 июля по инициативе армянской стороны. Путин и Пашинян обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области экономики, торговли, энергетики и других сферах.

Кроме того, российский президент рассмотрел с Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. В частности, лидеры обсудили возможность разблокировки транспортных и экономических связей в регионе.

Власти Азербайджана 7 сентября 2020 года обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении заявили, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении было введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны стали сообщать об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

На протяжении октября противоборствующие стороны трижды договаривались о перемирии. Однако данные соглашения почти сразу после объявления разрывались и замещались взаимными обвинениями.

Во вторник, 10 ноября, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о подписании заявления с лидерами Азербайджана и РФ о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

В соответствии с соглашением, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора будет развернут российский миротворческий контингент. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российские миротворцы в Карабахе будут поддерживать режим прекращения огня и военных действий.

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